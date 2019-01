Hokejisti Olimpije so se po nesrečnem porazu z vodilnim Brunicom pobrali z zmago v Zell am Seeju (3:1). Jeseničani nadaljujejo predstave po sistemu toplo-hladno, kar jih še vedno uvršča v spodnjo polovico lestvice alpske lige.

Ljubljančanom se enajst krogov pred koncem rednega dela obeta uvrstitev med vodilno četverico, kar pomeni, da bi si zagotovili neposredno vstopnico za končnico. Hokejisti Olimpije so na gostovanju pri Zell am Seeju znova dokazali, da imajo močan značaj, saj so v končnici tekme zrežirali zasuk in vknjižili nove tri točke. Cilj kluba je vsaj uvrstitev v polfinale alpske lige, a glede na prikazano v letošnji sezoni bi Olimpija lahko postala tudi najprijetnejše presenečenje tekmovanja. Kajpada se ob seriji uspehov poraja tudi vprašanje, kdaj bo tivolski klub pripravljen za selitev v višji rang tekmovanja. Od sedemnajsterice moštev v alpski ligi je prijavo za vrnitev v EBEL oddal Feldkirch, ki bi lahko nadomestil obubožani Medveščak.

Kopico skrbi imajo Jeseničani, ki na ledu izgubljajo duha železarjev. Potem ko je vodstvo kluba (pre)hitro odrezalo trenerja Gabra Glaviča, je moštvo pod vodstvom neizkušenega Marcela Rodmana še slabše. Glaviča so odpustili z bilanco desetih zmag in sedmih porazov, Rodman pa ima na dosedanjih osmih tekmah zgolj polovičen izkupiček z razliko v zadetkih 32:28. Po mesecu dni in pol, odkar je prevzel vajeti matičnega kluba, še ni našel načina, kako bi prebudil moštvo, da bi se povzpelo na lestvici in si zagotovilo ugodnejši položaj v boju za končnico. Še posebno boleč je bil torkov poraz v Salzburgu, kjer je podružnično moštvo iz Mozartovega mesta odpihnilo železarje s 4:0. V strelih na vrata je bilo kar 40:13. »Kljub temu da smo igrali zelo oslabljeni, sem bil s prvimi štiridesetimi minutami igre zadovoljen. Z igro v zadnji tretjini pa sem razočaran. Razočarani so tudi fantje, saj so vložili ogromno truda, ko so poskušali rezultat spreobrniti. Pozna se, da predvsem z glavo nismo bili pri stvari, treba bo delati tudi pri mentalni pripravi na tekmo. Igralci se na treningih zelo trudijo, so poslušni, imajo željo, na koncu pa nekaj malega zmanjka,« je za klubsko spletno stran dejal Marcel Rodman.