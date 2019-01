Srce v Moskvi, glava v Bruslju

Putin v Beogradu. Novica dneva, ki je niso spregledali niti tisti mediji, ki mednarodnim dogodkom ne posvečajo pretirane pozornosti. Veliko blišča, čustev in protokolarnega trušča je spremljalo popoldanski obisk ruskega predsednika v eni redkih evropskih držav, ki pri ocenjevanju odnosov z Rusijo še vedno uporablja pridevnike, kot so bratski, topli, prisrčni, globoki… Šestindvajset podpisanih gospodarskih sporazumov, vrednih 230 milijonov evrov, se je kar nekoliko izgubilo v soju žarometov, ki so spremljali ves spektakel ob Putinovem obisku.