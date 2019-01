Veliko so pri Krki stavili na tekmo proti Igokei v 16. krogu lige ABA, saj bi z zmago v boju za obstanek zadihali precej lažje, a so na koncu ostali praznih rok. Novomeščani so tako še naprej na zadnjem mestu, do konca rednega dela pa imajo na voljo le še šest tekem.

V Novem mestu se je vse odločalo v zadnjih 24 sekundah. Pri izenačenju na 69 je Krka izvajala žogo izpod svojega koša, a je pri prenosu izgubil žogo Marko Jošilo, ki je bil s 27 točkami do tedaj junak dolenjskega moštva. Đorđe Milošević je mirno položil žogo v koš, Krka pa je silovito krenila v zadnji napad, v katerem je povsem sam na met za tri točke prišel ravno Jošilo, a zgrešil.

Izjemno pomembna tekma jutri ob 19. uri v Zagrebu čaka Olimpijo, ki se bo merila s Cibono. Ljubljančani bi se v primeru zmage namreč povzpeli proti sredini lestvice. »Cibona je ekipa z zelo dobrimi strelci z razdalje, naši nedeljski tekmeci tudi zelo dobro nadzorujejo potek igre na parketu, hkrati pa imajo na svoji klopi odličnega glavnega trenerja. Zagrebčani so trenutno pred nami na lestvici, kljub temu pa tudi njim tekma pomeni ogromno, saj so praktično vse ekipe, ki so med četrtim in zadnjim mestom na meji obstanka v tekmovanju in hkrati izpada iz lige,« pravi trener Olimpije Saša Nikitović.

Liga ABA, 16. krog: Krka – Igokea 69:71 (20:18, 32:38, 52:51, Jošilo 27, Mavra 15, Lalić 10, Cinac 7, Lapornik 6, Bratož 4; Milošević 16, Lešić 14), danes ob 17. uri: Zadar – Partizan, ob 19. uri: Crvena zvezda – FMP, ob 21. uri: Mega B. – Mornar, jutri ob 19. uri: Cibona – Olimpija, ponedeljek ob 18. uri: Budućnost – Cedevita.