Včeraj se je na ljubljanskem okrajnem sodišču z zaslišanjem zdravnikov nadaljevala obravnava v tožbi Janeza Zimmermanna zoper novinarko Televizije Slovenija Eugenijo Carl, ki je o Zimmermannu pred leti pripravila več prispevkov. Zdravniki Zimmermanna niso osebno poznali, so pa obravnavali več pacientov, ki jim je predtem operiral krčne žile. Več jih je povedalo, da so po Zimmermannovih operacijah mnogim pacientom ostale večje brazgotine, kot je običajno. Tudi krčne žile naj bi se jim vrnile hitreje kot običajno. In še, da pacienti niso imeli izvidov ali pa so bili ti pomanjkljivi. Po njihovem je Zimmermann opravil tudi posege, zaradi katerih je bilo težje zdraviti druge težave bolnikov, izvajal pa naj bi tudi nepotrebne operacije, med drugim na bolnikih v zadnji fazi raka. Na podlagi pregledov in izjav pacientov so zdravniki tudi trdili, da Zimmermann pacientov ni zdravil tako, kot jim je rekel, da jih bo, da jih je za operacije motiviral tako, da jim je lažno navajal potencialne posledice odlašanja, in da se ni ustrezno odzval, če so se po operaciji pojavili zapleti.

Ni končnih odgovorov Po obravnavi je Lea Devjak, ki zagovarja Eugenijo Carl, dejala, da so pričanja potrdila navedbe, ki jih je v prispevkih izrekla novinarka. Na drugi strani pa je Zimmermannov odvetnik Boštjan Štrasner trdil, da iz tega, kar so povedali zdravniki, ni mogoče sklepati, da je novinarka ravnala prav, ko je v svojih prispevkih Zimmermanna opisala kot »mazaškega zdravnika« ali mu očitala, da je kdo zaradi njega izgubil nogo. Včerajšnja pričanja zdravnikov niso dala končnega odgovora na vprašanje, ali je kdo zaradi Zimmermannovih dejanj izgubil nogo ali dobil sepso. Kirurg Tomo Šibli iz Splošne bolnišnice Celje je dejal, da je bila ena pacientka po posegu pri Zimmermannu v »septičnem stanju«. Toda uradno bi lahko o sepsi govorili šele, če bi ugotovili prisotnost bakterij v krvi. Hkrati je Šibli tudi povedal, da po njegovem vedenju nihče ni izgubil noge zaradi Zimmermana; njegova kolegica Brigita Švab glede tega ni dala tako jasnega odgovora. Odvetnik je podvomil o trditvah upokojenega internista Viktorja Videčnika, da Zimmermann ni opravil posegov, ki jih je pacientom napovedal. Možno bi namreč bilo, da si pacienti niso zapomnili, kaj točno jim je Zimmerman rekel, je dejal Štrasner. »Pacientom sem verjel, bilo jih je kar nekaj,« je odgovoril Videčnik. »Seveda pa bi to lahko zagotovo vedel samo iz izvidov,« je pripomnil. Eugenija Carl je na TV Slovenija od junija 2016 objavila več prispevkov o tem, da naj bi Zimmermann paciente prepričal o nujnosti sicer nepotrebnih operacij krčnih žil, te pa naj bi pogosto izvedel nestrokovno, saj naj bi na primer neki mlad moški zaradi njega izgubil nogo, neka pacientka pa dobila sepso. Pacienti in pacientke so novinarki povedali, da je med drugim operiral v hotelskih sobah in kozmetičnih salonih, slovenski zdravniki pa, da so večkrat popravljali njegove napake. Zimmermann od RTV Slovenija oziroma Eugenije Carl zahteva 18.000 evrov odškodnine, medtem ko naj bi jo po neuradnih informacijah v Italiji tožil za pol milijona evrov.