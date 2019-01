Košarkarji Krke so nesrečno izgubili sila pomemben dvoboj z neposrednim tekmecem za obstanek v ligi Aba. Pred domačimi gledalci so pokleknili pred Igokeo z 69:71.

Za Novomeščane je to četrti zaporedni poraz v ligi Aba in sedmi na zadnjih osmih tekmah. Z izkupičkom 4-12 ostajajo na zadnjem mestu, tako da bodo v preostalih šestih krogih potrebovali majhen čudež za ohranitev prvoligaškega statusa v jadranski konkurenci.

Tragični junak pri Krki je bil povratnik po poškodbi in lani najboljši posameznik v klubu Marko Jošilo. Krilni košarkar iz Čačka, ki je na svoji drugi tekmi v ligi Aba v tej sezoni dosegel 27 točk (met 8:10, trojke 3:6) in zbral 10 skokov (indeks 31), je deset sekund pred koncem izgubil žogo in gostom praktično podaril koš za zmago.

Krkaši bi sicer lahko že prej odločili tekmo, vendar so tri minute pred koncem po delnem izidu 9:0 zapravili vodstvo 65:62, minuto in 45 sekund pred zaključkom pa niso znali zadržati prednosti 67:62.

Vseeno je imel Marko Jošilo, ki je izpustil skoraj štiri mesece zaradi poškodbe kolena, v zadnjem napadu priložnost za zmago, toda njegov neoviran poskus za tri točke za las ni šel skozi obroč.

Do konca rednega dela bo Krka gostila FMP, Cedevito in Petrol Olimpijo ter gostovala v Zadru, pri Megi Bemaxu in Ciboni.