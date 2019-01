Čeprav se je v preteklosti enako kot letos že zgodilo, da smo istega kandidata na prvo mesto postavili vsi sodelujoči mediji, zavoljo tega, ker nas v izboru za slovenski avto leta še nikdar ni sodelovalo toliko, tako suverene zmage s toliko točkami, kot jih je za naziv avto leta 2019 zbral ford focus, še ni bilo. Skupnih 57 točk pomeni, da so mu do popolnega izkupička zmanjkale le tri točke bralcev, gledalcev in poslušalcev, ki so ga v finale poslali kot tretjega, pred na koncu drugouvrščeno kio ceed pa si je skupno nabral kar 25 točk prednosti. Korejec je medtem le za točko premagal tretjo škodo karoq, četrti je bil volkswagen T-roc, peti pa volvo XC40.

Za ponazoritev, kako suvereno je focus »odnesel« lovoriko, dodajmo, da je bila omenjena razlika med njim in drugo kio ceed za pet točk večja, kolikor je bila lani tista med zadnjim, petouvrščenim finalistom in zmagovalcem volkswagnom polom. S slednjim, focusovim predhodnikom s tem prestižnim nazivom, pa ima letošnji zmagovalec še eno skupno točko: oba sta zdaj skupno zbrala že po tri kipce za slovenski avto leta, s čimer gledata v hrbet le volkswagnu golfu s štirimi naslovi. »Navdušeni smo, ker je to četrta generacija forda focusa in že tretji naslov slovenski avto leta. Po zmagi na podobnem izboru na Hrvaškem smo po tihem pričakovali, da imamo tudi v Sloveniji možnost dobiti to lovoriko, a hkrati tudi, da bo razlika, če ne drugega, manjša, saj so v zadnjem času precej v modi različni športni terenci, ki so bili tudi med finalisti. Naslednji logični korak bi bil zdaj še naziv za evropski avto leta,« je po zaključku izbora povedal Boštjan Hribovšek, direktor marketinga pri podjetju Summit Motors, slovenskem uvozniku Fordovih vozil.

Tokratni sklepni del izbora za slovenski avto leta, že 27. po vrsti, je sicer dva dneva potekal v prijetnem vzdušju na poligonu varne vožnje na Vranskem, kjer smo predstavniki sodelujočih medijev še zadnjič, tokrat v posebnih pogojih, ki jih vožnja po cestah ne omogoča, preizkusili finaliste. A kakor koli je že vse skupaj simpatično in glede na odmeve ne vpliva na ugled in težo izbora, je po drugi strani dejstvo, da veliko blišča in publicitete, ki ju je prinesla televizijska oddaja, nekdaj stalna spremljevalka izbora, brez nje zagotovo umanjka. Pri čemer je svojevrsten paradoks, da se je včasih oddajo, tudi s precej bogatejšimi nagradami za glasovalce, izpeljalo brez težav, danes, ko industrija cveti in prodaja ruši rekorde, pa podpore zanjo med uvozniki ni. »Če bi želeli biti neka komercialna zadeva, bi bila rešitev enostavna. Ker pa smo se odločili, da bomo strokovni in bomo iskali tisti avto, za katerim vselej zares odločno stojimo, se s tega vidika ne strinjam s tem, da bi potrebovali več podpore uvoznikov ali kogar koli drugega. Ta podpora je lahko samo v tistem delu, kjer so nam pred leti pomagali, da smo skupaj lahko organizirali primerno prireditev na televiziji, ki je seveda bila odmevna. Ker pa nekaterim med uvozniki, ki so proti, očitno ne znamo dovolj dobro razložiti, da delujemo po jasnih kriterijih, je to stvar, zaradi katere se morda zdi, da izbor nima takšnega odmeva, kot ga je imel nekoč,« nam je povedal Tomaž Porekar, predsednik izbora za slovenski avto leta, ki tudi meni, da se je formula, po kateri je zmagovalec izbora le eden in ne obstajajo, denimo, različne kategorije, v dobrega četrt stoletja izkazal za dobrega in ga ne bi imelo smisla spreminjati. »Sicer smo načeloma odprti za vse dobre ideje, lahko se pogovarjamo o drugačnem konceptu, a kadar koli smo doslej prišli do tega, smo ugotovili, da je izbor, kakršnega imamo zdaj, najboljši. Za primer bom navedel primer iz ZDA in Kanade, kjer so do pred petimi leti izbirali en avto leta, v zadnjih letih pa avto leta, terenec leta in pick-up leta, pa vsa zadeva naenkrat nima več takšnega odmeva, kot ga je imela pred tem,« je dodal Porekar.