Ljudje imamo z zdravniki poseben odnos, še posebno, ko potrebujemo recept. To se praviloma zgodi (vsaj) nekajkrat na leto. Recept, ki so ga morali po vsem svetu napisati najmanj 811.634-krat, je bil nekaj posebnega, saj je zdravil odvisnost, in to posebne vrste. Odvisnost od določenega avtomobila, ki si z mednarodno oznako za recepte celo deli ime – RX. Mazda RX-7 je bil namreč japonski športnik, ki je v določenih letih zaradi premajhnih količin povzročil pravi stres med potencialnimi kupci, ko so ga želeli zapeljati v svojo garažo. Zato je več kot zgovorno, da so ga v treh generacijah proizvajali 24 let.

Prvi RX-7 je na japonske ceste zapeljal marca 1978 kot zamenjava za savanno RX-3, pri čemer je bil zgolj na nekaterih trgih na voljo tudi z razporeditvijo sedežev 2+2. Kombinacija zmogljivosti, nizkih stroškov, zanesljivosti in privlačnega videza je poskrbela za navdušenje in Mazdo morebiti celo rešila pred bankrotom. Pod njo se je podpisal oblikovalec Matasaburo Maeda, čigar sin je leta kasneje oblikoval mazdo2 in RX-8. Športnica je bila presenetljivo majhna (dolžina 4,28 metra) in lahka (okoli ene tone), rotacijski motor (bil je eden prvih takšnih v svetu), nameščen za prednjo osjo, pa je pripomogel k optimalni razporeditvi teže in nizkemu centru težnosti. Bila je zasnovana za potrebe domačega trga, saj je kupcem zagotavljala finančne prednosti pri plačevanju letne cestnine, ker je imel motor manjšo prostornino od 1,5 litra.

Motor skorajda brez vibracij Ob prvi prenovi so povečali posodo za gorivo in prenovili armaturno ploščo, krajšo prestavno ročico pa namestili bližje vozniku. Evropskim kupcem so namenili 115-konjski motor, katerega obljubljena poraba je bila 8,1 litra na 100 prevoženih kilometrov. Vozne lastnosti so bile odlične za tiste čase, maksimalna hitrost je bila 190 km/h. Ker je bil Wanklov rotacijski motor skorajda brez vibracij, so na tahometer namestili neke vrste brenčalo, ki je voznika opozorilo, ko so vrtljaji presegli mejo 7000. Prodali so jih 474.565, od tega 377.878 onkraj luže. Na seznamu najboljših športnih avtomobilov 70. let pa je RX-7 zasedal sedmo mesto. Druga generacija je z letom 1985 dobila 146-konjski motor, ki je bil za potrebe ameriškega trga navit na 182 konjev. Prenovili so ga z mislijo na porscheja 924, ki naj bi bil glavni konkurent. Da bi maksimalno zadostili Američanom, ki so se v prvo generacijo nedvomno zaljubili, so inženirja Akia Učijamo in še nekaj oblikovalcev iz njegovega moštva poslali v ZDA, kjer so študirali potencialne kupce in njihove želje. Posledica je bila mazda z izboljšano vodljivostjo in natančnejšim krmiljenjem, kljub kar 363 kilogramov višji teži pa so bili ljudje, še posebno predstavniki sedme sile, navdušeni. Ameriška revija Motor Trend je RX-7 označila kot najboljši uvoženi avto leta 1986. Samo v tem letu so jih Američanom prodali 86.000. Predstavili so še različico zgoraj brez, ki pa je po vsega treh letih dočakala konec proizvodnje.