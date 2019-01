Najnižja predpisana hitrost velja samo za vožnjo po avtocesti in hitri cesti, na katero smejo zapeljati vozniki motornih vozil in skupine vozil, ki po deklaraciji proizvajalca vozila dosegajo hitrost, višjo od 60 kilometrov na uro. To je splošno prometno pravilo, ki je določeno v zakonu o pravilih cestnega prometa. (Foto: Luka Cjuha)