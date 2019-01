Trumpova gostija s hamburgerji

Svet že ve, da Donald Trump veliko besed napiše napačno in da ima rad hamburgerje. Pred dnevi je obe značilnosti združil in ponovno postal tarča spletnih šal. Za prvake tekmovanja v ameriškem nogometu NCAA Clemson Tigers je v Beli hiši organiziral sprejem. Ker je ameriška vlada v blokadi, ni mogel naročiti pogostitve, je pa z veseljem naročil 300 hamburgerjev z vsemi pripadajočimi dodatki. Trump ne bi bil Trump, če se ne bi o vsem tem neznosno hvalil in tvitnil, da je »postregel ogromne količine hitre hrane (ki sem jo sam plačal), več kot 1000 hamberdersov itd.« Trumpovi sodelavci so zatipkani tvit sicer nemudoma umaknili in popravili, a je zatipek »hamberders« kljub temu v hipu postal najbolj deljena beseda dneva. Američani se sedaj sprašujejo, ali naj si vsak dan za kosilo privoščijo hamberders in covfefe, kar je bi predsednikov zatipek na temo kave. Vsi pa se niso ukvarjali le z novo besedo za hamburger. Nekatere je precej zmotilo tudi to, da se na srebrnini iz 19. stoletja streže hitra hrana, vse skupaj pod sliko Abrahama Lincolna, kar se mnogim zdi skrunitev Bele hiše. Zabavna je tudi podrobnost, da je NCAA zelo striktna, kar se tiče nadzora prehrane svojih igralcev. Zgodilo se je že, da je bil igralec kaznovan, ker je na večerji pojedel preveč makaronov.