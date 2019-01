Kako se zabava nobelovka Malala

Malala Jusafzaj je najmlajša Nobelova nagrajenka in aktivistka za pravice žensk, a je tudi študentka na Oxfordu, kjer že drugo leto študira filozofijo, ekonomijo in politične vede. V intervjuju za BBC je razkrila, kaj počne, kadar ne študira in ne piše aktivističnih govorov. Najbolj jo zabava, če po televiziji gleda stare angleške komedije, med katerimi ji je še posebno ljub Črni gad z Rowanom Atkinsonom. Rada gleda tudi komedijo Da, minister. »Vem da se vam to morebiti ne zdi zabavno, a se ob gledanju res zabavam,« je priznala. V prostem času se druži s prijatelji. Pogosto gredo skupaj na kosilo. Njena najboljša prijateljica je Varaidzo Khativu iz Zimbabveja, ki je v Veliko Britanijo podobno kot Malala prišla kot begunka. Skupaj s prijateljicami rada posluša glasbo, najraje Beyonce in Rihanno. Priznala je, da včasih skupaj malo obrekujejo, rada pa tudi igra kriket, čeprav menda ni prav dobra v tem športu. Trudi se, da bi bila njena študentska soba kar se da pospravljena, a ji mama vedno, kadar jo obišče, zabiča, da bi se lahko v pospravljanju malo bolj potrudila. Na stenah svoje sobe dvajsetletna Malala nima posterjev, razen fotografije ubite pakistanske političarke Benazir Buto, ki je tudi študirala na Oxfordu.