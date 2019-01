»Vsekakor moramo ugotoviti, ali gre za skupino, ki je še dejavna v zimskem športu in ali je početje v drugih športih podobno,« je za agencijo dpa dejal Lars Mortsiefer, vodja nemške nacionalne protidopinške agencije.

Dürr je priznal, da se je tudi v Nemčiji udeležil postopkov, pri katerih so mu menjali kri. Na koncu je padel na dopinškem testu med igrami v Sočiju 2014, kjer so mu dokazali jemanje eritropoietina in dobil dveletno prepoved nastopanja.

Na nemški protidopinški agenciji so že najavili da bodo zdaj stike navezali tudi z Dürrom, saj ta doslej ni razkril imen vpletenih. Podobno so najavili tudi v Avstriji. Tekmovalec pa vsaj zaenkrat vztraja pri svojem. »Seveda vem, da te stvari zanimajo ljudi. A mislim, da bi šlo to v napačno smer. Sam sem želel opozoriti, kakšnemu pritisku smo podvrženi športniki in kakšni dvomi nas razjedajo. Veliko ljudi je dokumentarec ocenilo za zelo dober in javilo se je kar nekaj nekdanjih sotekmovalcev.«

Dürr je v dokumentarcu namreč razkril, kako se je sam odločil za prepovedano prakso v športu in kaj ga je pripeljalo do tega.