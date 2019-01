Naša prva serija je bila sproducirana leta 2015, šlo pa je za serijo V dvoje. Za tem je sledila druga sezona, ki se je ponašala že s štirikrat višjim proračunom, tako da lahko rečem, da je serija V dvoje postavila standarde. Sproducirali smo še tri uspešne sezone Skečoholikov, oddajo Alfa Mikiča, serijo Truplo in ravno predstavljeno serijo LP, Lena.

V začetku letošnjega leta bomo predstavili zares zabavno komedijo Lajf je tekma, ki smo jo posneli po izvirnem norveškem formatu. Gre za še neviden format komedije, nekaj povsem novega in svežega. V seriji se glavni lik Bojan (Voranc Boh) srečuje z velikimi življenjskimi izzivi mladostnika, celotno dogajanje pa spremljata »nevidna« športna komentatorja (Anže Zevnik in Luka Cimprič), ki poskrbita za napeto, zabavno in zelo humorno športno vzdušje. Sicer pa imamo v razvoju še druge originalne vsebine in nove sezone, vendar jih je v tem trenutku še prezgodaj napovedovati konkretneje. Leto 2019 bo na tem področju zelo pestro, 2020 pa še bolj.

Za zdaj se osredotočamo na razvoj in produkcijo serij oziroma oddaj, ki so po izvoru televizijski format. Prvi dom filma je v kinematografih. Morda v prihodnosti, v kakšni koprodukciji in distribuciji. Bomo videli.

Vse serije do sedaj so bile posnete »na ključ«. Avtorji so torej sami predstavili projekt in predlagali svojo produkcijsko ekipo. Kriteriji za izbor scenarija pa so predvsem svežina, jasna zgodba, dobra karakterizacija likov, domiselni in avtentični dialogi, vsebina za naše občinstvo (mladi, stari od 15 do 30 let), zmožnost produkcijske ekipe, da zapisano na papirju tudi dostavi v TV-formatu. Zadnji projekt Lajf je tekma je potekal nekoliko drugače. Format smo zasledili v Cannesu, odkupili scenarije, jih adaptirali ter poiskali produkcijsko ekipo.

Povsem preprosto, na osnovi prebranega scenarija. Vse se je odvilo zelo hitro, scenarij smo prebrali in takoj začutili, da je to to. Sledilo je nekaj sestankov, izmenjava mnenj in pričakovanj, podpis pogodbe in produkcija je stekla. V tem primeru res ni bilo težko sprejeti odločitve. Včasih je situacija obrnjena. Nekaj projektov smo tudi že zavrnili, ker niso ustrezali kriterijem ali pa kemija ni bila prava. Ja, v tem poslu je tudi kemija zelo pomembna.

Ne le z vidika Voya, ampak tudi z vidika naše medijske hiše Pro Plus je to zelo pomembno. Naša strateška prioriteta je ustvarjanje lokalnih televizijskih vsebin, zato je treba vlagati tudi v takšne projekte, ki dolgoročno razvijajo naše medijsko okolje. Prihodnost oziroma sedanjost je v videovsebinah in te veščine potrebujejo predvsem kilometrino v praksi.

Najlažje bi bilo, da bi bila serija že posneta, a tako ne gre. Naša vloga je v osnovi stoodstotno financiranje produkcije serije, usmerjanje in jasna artikulacija naših potreb in pričakovanj. Vse serije produciramo »na ključ«, tako da avtorji ali mi poiščemo izvršnega producenta, ki mu zaupamo in je zmožen projekt sproducirati v skladu s pričakovanji in proračunom.

Proračun za naše originalne vsebine je poslovna skrivnost. Je neprimerljivo višji, kot znašajo proračuni za spletne vsebine v Sloveniji, a za zdaj še nekoliko nižji kot za klasično 25-minutno TV-serijo. Če bi bila zakonodaja na področju piratstva pri nas urejena tako kot v Nemčiji, bi si lahko privoščili enake, če ne še višje proračune, saj ne bi bili soočeni z nelojalno konkurenco. Vendar to področje ostaja neurejeno. Bili so manjši poskusi združenj v preteklosti, a brez uspeha.

Več kot tretjino gledanosti na Voyu predstavljajo slovenske vsebine. Voyo si v tem pogledu prizadeva slediti viziji podpore slovenske produkcije in ponujanja priljubljenih vsebin za vse generacije. To smo dokazali z originali V dvoje I, II, Truplo in Skečoholiki I, II, III in drugimi oddajami, kot so Rojen v Jugi, Brade ter roasti.