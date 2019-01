»Moški, rojen leta 1964, se je zažgal okoli 15. ure z vnetljivo tekočino,«je tvitnila policija. Zaenkrat ne sumijo, da je imelo dejanje politično ozadje.

Moški je kljub hitremu posredovanju mimoidočih utrpel hujše opekline glave in rok. Reševalci so sporočili, da opekline prekrivajo 30 odstotkov njegovega telesa in da je trenutno v umetni komi.

Na Češkem so v sredo obeležili 50. obletnico samosežiga tedanjega študenta filozofije Jana Palacha, ki se je sredi Prage polil z bencinom in zažgal iz protesta proti sovjetski okupaciji tedanje Češkoslovaške. Dejanje ni pretreslo le države in komunističnega bloka, ampak celoten svet.

Palach se je za protestno dejanje odločil 16. januarja 1969. Avgusta leto prej so združene sile Varšavskega pakta pod vodstvom tedanje Sovjetske zveze vkorakale v tedanjo Češkoslovaško in s tanki zatrle Praško pomlad, reformno gibanje, ki ga je začela vlada Aleksandra Dubčka.

Pred očmi javnosti se je Palach na Vaclavskem trgu polil z bencinom in prižgal vžigalico. Tri dni kasneje je umrl v bolnišnici za posledicami hudih opeklin.

S tem dejanjem je skušal javnost spodbuditi k odporu proti »normalizaciji« sovjetske okupacije. Več javnim osebam je poslal pismo, v katerem je napovedal, da mu bo protestno sledilo še več ljudi, dokler se ne bo končala cenzura v državi. In res mu je potem v naslednjih tednih in mesecih sledilo še 26 mladeničev. Sedem jih je za posledicami samosežiga tudi umrlo.