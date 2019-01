Po Angliji in Franciji bodo v drugo polovico nogometnih prvenstev ta konec tedna zakorakali tudi v španskem, italijanskem in nemškem, med katerimi ima največjo prednost pred zasledovalci Juventus v Italiji. Tam je stari dami še najbližje Napoli, ki za njo zaostaja velikih devet točk, njegovo jutrišnjo tekmo proti Laziu pa smo tudi iz razlogov, ki nimajo neposredne povezave z nogometom, izbrali za tokratni derbi.

Pri naših zahodnih sosedih so namreč v zadnjih tednih znova najbolj vroče debate v povezavi z nogometom tiste, ki se sučejo okrog reči, za katere so nekateri očitno zmotno mislili, da so v tem športu že izkoreninjene – denimo rasizem in antisemitizem. In kakšno vlogo imata pri tem Napoli in Lazio? Vse skupaj se je začelo na tekmi predzadnjega kroga prvega dela prvenstva, ko so Neapeljčani gostovali pri Interju v Milanu. Na njej so domači navijači skozi vso tekmo stresali rasistične žaljivke na račun temnopoltega nogometaša gostov Kalidouja Koulibalyja, ki so vrhunec dosegle v 81. minuti, ko je ta dobil rdeči karton zaradi sarkastičnega ploskanja, za katerega se sploh ni natančno vedelo, ali je namenjeno domačim navijačem ali sodniku, ki mu je nekaj trenutkov prej pokazal rumeni karton. Kakor koli, vse skupaj je sprožilo plaz debat, televizijskih oddaj in soočenj, kakopak se je oglasil tudi notranji minister Matteo Salvini, ki je po svoji stari maniri vse skupaj želel tako rekoč dati v nič, Napolijev trener Carlo Ancelotti pa je medtem zagrozil, da bodo naslednjič ob takem vzdušju njegovi igralci zapustili igrišče sredi tekme. Inter je za tem dobil kazen, zaradi katere bo naslednje tri domače tekme igral pred praznimi tribunami, nato pa se je zazdelo, da se stvari vendarle umirjajo. A le dokler…

Dokler niso pred slabima dvema tednoma najprej nekateri navijači Rome po mestu delili in lepili letake, na katerih je pisalo: »Lazio, Napoli, Izrael, iste barve, iste zastave, isto sr***e (barve dresov Napolija in Lazia so enake kot na izraelski zastavi, op. p.).« Nekateri navijači Lazia so nato prejšnji konec tedna na pokalni tekmi proti Novari prav tako vzklikali antisemitistična gesla, posamezni gledalci pa so sporočali tudi, da se je med njimi pojavil napis, da Rim postaja podoben Afriki. V takšnem vzdušju se mnogi zdaj bojijo, kje bo prišlo do novega izbruha nestrpnosti, pri čemer je treba poudariti, da gre večinoma res za primere posameznikov, medtem ko se 98 odstotkov navijačev s takšnim obnašanjem ne strinja in ga obsoja.

Kluba, ki imata torej enake, svetlo modre barve dresov, se bosta jutri pomerila na tekmi, na kateri bo Napoli skušal zadržati vsaj približni stik z vodilnim Juventusom, Lazio pa pozicijo na zadnjem mestu, ki še vodi v ligo prvakov. To je četrto, na katerem Rimljani za drugimi Neapeljčani zaostajajo za kar 12 točk, za vrat pa jim z mest nižje dihajo Milan, ki za njimi zaostaja za točko, Roma (za dve), Sampdoria (za 3), Atalanta (za 4)… V Neapelj bo moštvo trenerja Simoneja Inzaghija odpotovalo le brez kaznovanega Marušića, precej več težav pa ima Ancelotti, ki bo pogrešal poškodovana Chiricesa in Hamšika ter kaznovane Insigneja, Allana in že omenjenega Koulibalyja.