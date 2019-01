Na kombinaciji v Wengnu je imel včeraj po slalomski preizkušnji najboljše izhodišče Štefan Hadalin, ki je bil 10. in je za vodilnim Avstrijcem Marcom Schwarzem zaostajal za sekundo in 84 stotink. A na smukaški progi se ni znašel tako dobro in je zato izgubil osem mest. Povsem drugače je bilo pri Martinu Čatru, ki je na smuku pridobil sedem mest in z 12. mestom prišel do najboljšega izida sezone.

Od Slovencev je do novih točk v svetovnem pokalu prišel še Klemen Kosi, ki je nastopil prvič po hudem padcu v Bormiu in bil na koncu 29. Po 34. mestu na slalomski preizkušnji se je na smukaško po prvi trideseterici podal še Tilen Debelak in odstopil, medtem ko sta brez uvrstitve in nastopa v drugi vožnji ostala Miha Hrobat in Boštjan Kline, ker sta bila diskvalificirana.

Po drugi vožnji s smukom na skrajšani progi Lauberhorn na prvih treh mestih ni prišlo do spremembe. Schwarz je s 13. časom smuka ubranil vodstvo s slaloma ter se pri svojih 23 letih veselil še druge zmage v svetovnem pokalu, potem ko je zmagal na mestni paralelni tekmi na prvi dan novega leta v Oslu. Tretji po prvi vožnji Victor Muffat-Jeandet je v finalu prehitel Alexisa Pinturaulta, ki je bil drugi najboljši po slalomu. Pinturault je wengensko superkombinacijo dobil leta 2013, tretji pa je bil leto pozneje. Schwarz je postal predzadnji zmagovalec wengenske alpske kombinacije. Ta bo na sporedu le še leta 2020, leta 2021 pa jo bo v Wengnu zamenjal sprinterski smuk v dveh vožnjah.

Tekmovanje se bo nadaljevalo z današnjo smukaško klasiko (ob 12.30) ter sklenilo v nedeljo s slalomom (prva vožnja ob 10.15).