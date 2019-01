»V zadnjih dneh se spet pojavlja močan smrad in zato smo šli krajani Spodnjega Plavža preverit, kaj se dogaja. Stanje je več kot grozljivo,« videno opisuje Jeseničanka Simona Demšar, ki bitke proti smradu v svojem domačem okolju bije že leta. Potem ko je podjetje Ekogor, koncesionar v jeseniškem centru za ravnanje z odpadki, lani pospravilo bale nakopičenih odpadkov in je v naseljih pod Cerom smrdelo le občasno, so se neprijetne vonjave spet vrnile. Kot pravi Demšarjeva, so iz dneva v dan močnejše in bolj nevzdržne, kar pa glede na videno stanje ob Ceru ni čudno.

Odpadke meljejo kar na prostem »Ogromne količine bal, ki podirajo tudi ograje okoli sortirnice, zaradi pomanjkanja prostora stojijo že na več mestih v okolici centra. Ker primanjkuje prostora za odlaganje, se lahka frakcija (večji kosi odpadkov, op. p.), ki bi se morala nalagati v bokse in prekrivati s folijami, odlaga na prosto. Prekrivanja ni, odpadke pa meljejo očitno že kar na prostem. Pred sortirnico čakajo na obdelavo ogromni kupi. Vsak dan jih je več. Več kot očitno je, da sortirnica ne zmore vsega predelati pravočasno. Ker pred sortirnico ni veliko prostora, se pripeljane smeti skladiščijo oziroma odlagajo kar direktno na stari del deponije,« je ogorčena prebivalka naselja pod deponijo. Kot je znano, brez obdelave mešani komunalni odpadki že nekaj let ne smejo več romati neposredno na deponijo, pač pa jih mehansko obdelajo v Ceru, kjer s sejanjem ločijo večje in manjše kose, ki jih imenujejo lahka in težka frakcija. Lahko frakcijo stisnejo v bale in jo namenijo sežigu, težka frakcija pa mora naprej v biološko obdelavo. Kaj se dogaja v jeseniškem Ceru, ne nam ne krajanom z Ekogorja, ki je koncesionar centra na Jesenicah, niso pojasnili. So pa obsežno pisno pojasnilo po nedavnem sestanku z novim županom Jesenic Blažem Račičem obljubili za obravnavo na seji občinskega sveta. »Zgodba je povezana z nacionalnim problemom s plastično embalažo, rešitve pa na Ekogorju nimajo,« pravi Račič, ki priznava, da koncesionar odpadke zaradi prostorske stiske na svojih zemljiščih zdaj skladišči še na zemljišču občine, za kar je pripravljen odšteti tudi denar za najemnino.