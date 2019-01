Prav, zgodil se je pobeg. Eden redkih v državi. V merilu Evrope prav nič ne izstopamo. Torej, v čem je problem? To je po moji laični oceni zadeva, s katero se morajo spopasti strokovnjaki različnih področij. Saj gre vendar za organizacijsko, tehnično, vsebinsko, pravno in še kakšno področje, kjer so le posamezni strokovnjaki, s kritičnimi ocenami, kompleksnim pristopom in predlaganimi rešitvami pozvani k iskanju rešitev, izboljšav in drugih potrebnih ukrepov.

Iz pobeglih zapornikov, ki sta, kakor koli gledamo, navadna »lumpa«, so mediji zdaj naredili prava heroja, junaka, da ne rečemo vzornika. Komu je to namenjeno? Kaj je cilj takega poročanja? In za češnjo na torti je celo nacionalna televizija v enourni oddaji Tarča namenila tej tematiki vse preveč prostora in publicitete. Lepo prosim: enega od lumpov obiščete v Italiji, kjer se ta hvali in norčuje ter deli skorajda že nasvete, je poln ironije in posmeha… Saj ne moreš verjeti.

Po tej deželi se plazi, razsaja, škoduje in povzroča krivice ter bolečine toliko res pomembnih stvari, da bi z malček raziskovalnega in vztrajnega dela imeli vsi polne roke dela in dovolj pametnih vsebin s pozitivnimi učinki. Toda to so bolj ali manj, žal, le pobožne želje. Ali pa morda ne?

Slavko Cimprič, Bovec