Jedrt Jež Furlan: Šest

Svet Mestne občine Kranj je na svoji 11. redni seji 18. 11. 2015 sprejel sklep. Svet Mestne občine Kranj je bil seznanjen z namenom Ministrstva za notranje zadeve RS, da bi začasno ali trajno namestili migrante na območju Mestne občine Kranj ali v njeni bližini. Svet Mestne občine Kranj zaradi varnostnih in razvojnih razlogov takim namenom nasprotuje in v imenu občank in občanov pričakuje, da bo to stališče upoštevano.