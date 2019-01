Bjanka Adžić Ursulov, kostumografinja: En sam kostum lahko uniči predstavo

Bjanka Adžić Ursulov je vrhunska kostumografinja in scenografinja. Njen izjemen avtorski opus, ki ga gradi že štiri desetletja, obsega kostumografije za več kot dvesto gledaliških, opernih in baletnih uprizoritev ter vrsto filmov, pa tudi na desetine scenografij. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena, tako v slovenskem prostoru, kjer neprekinjeno ustvarja od osemdesetih let, kot tudi po tujini, kjer je delovala v nekaterih najbolj uglednih italijanskih, francoskih, nemških in britanskih gledališčih.