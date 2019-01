Med več kot 80 milijoni aktivnih igralcev igre NBA 2K sodi med najboljše na svetu. Z igranjem za ekipo iz Dallasa je med aprilom in avgustom lani zaslužil približno 32.000 ameriških dolarjev. Ključna poteza, zaradi katere lahko s svojim hobijem služi plačo, se je zgodila leta 2017, ko je komisar NBA Adam Silver napovedal ustanovitev uradne virtualne profesionalne košarkarske lige, v kateri je danes aktivnih 21 od skupaj 30 franšiz NBA. Na Neumanna so postali pozorni po njegovi zmagi na največjem turnirju NBA 2K v Evropi z nagradim skladom 75.000 ameriških dolarjev. Na naboru ga je izbrala ekipa iz Dallasa, kot edinega Neameričana. Tam je treniral kot pravi športnik.

Na sporedu sta bili najprej dve uri telesnih priprav, potem šest ur sedenja za ekranom. Igralcem je bil na voljo tudi športni psiholog. Ligaške tekme, ki so jih v živo prenašali prek portala Twitch, so potekale v New Yorku. Telički so zmagali na štirih od prvih petih tekem, nakar so padli v krizo in se niso uvrstili v končnico. Po finalni zmagi nad Vročico iz Miamija so si 300.000 dolarjev nagrade razdelili prvaki New York Knicks. Druga sezona lige NBA 2K se začne aprila.

Vsako moštvo sme obdržati zgolj enega igralca iz pretekle sezone, Mavsi so se odločili za branilca Dimeza. Neumann bo zato moral znova skozi nabor, je poročal Zeit Online. Na pravem igrišču igra košarko zgolj občasno. »S 180 centimetri telesne višine sem center v telesu branilca,« se šali suhljati Nemec. Njegov virtualni alter ego je 211 centimetrov visok mišičnjak z dobrim metom in visoko igralsko inteligenco.