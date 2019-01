Nesreča, ki se je zgodila 35 kilometrov od obale na ruskem Daljnem vzhodu med vajo, je bila verjetno kriva človeška napaka. Poleg tega je na območju slabo vreme.

Posadki obeh letal sta se po trku izstrelili. Pilota in kopilota enega od letal so rešili in prepeljali na varno. Njuno zdravstveno stanje je dobro.

Pilota in kopilota drugega letala medtem na območju, kjer sta se posadki izstrelili, še iščejo. V operaciji sodelujejo vojaške ladje in letala ter tudi civilne ladje, še navaja Tass.