Hoffman, ki je svetovalec in govorec na področju inovativnosti in podjetništva, je soustanovil in vodil več uspešnih podjetij, ki so redefinirala industrije in jih popeljal do uspešne prodaje oziroma kotacije na borzi, med njimi Priceline.com (Booking.com), uBid.com, ColorJar in Black Sky Entertainment. Hkrati je soavtor knjige Scale: Seven Proven Principles to Grow Your Business and Get Your Life Back ter uspešni filmski ter glasbeni producent. Bil je tudi svetovalec za podjetništvo v Obamovi administraciji in sodeluje Združenimi narodi, G8 in vladami po vsem svetu, poleg tega je redni strokovni sogovornik za medije, kot so CNN, NBC in drugi. Za svoja prizadevanja je prejel življenjsko nagrado za dosežke na področju podjetništva pri National CEO Council.

Predavanje CEED Leaders Talk bo potekalo 22. januarja z začetkom ob 18. uri v Kristalni palači Ljubljana. Partnerja dogodka sta javna agencija Spirit Slovenija in Slovenski podjetniški sklad.