Na ulicah Zagreba je bilo videti olivno zelen kombi znamke peugeot boxer, ki je vlekel prikolico, na kateri je bila desetmetrska in 200-kilogramska pločevinasta maketa vojaške rakete dolgega dosega.

Policisti so od voznika kombija zahtevali tehnični pregled, pri čemer so ugotovili, da ni nobenega razloga, da bi nenavadnemu vozilu s še bolj nenavadnim tovorom prepovedali udeležbo v prometu. Kot so pojasnili, Hrvaška sploh nima zakona, ki bi prepovedoval prevoz raket.

Lastnik vozila in makete, 46-letni inženir elektrotehnike Želimir Matić, se je opravičil za nevšečnosti, ki jih je povzročil prebivalcem. Za današnji Jutarnji list je dejal, da ni imel namena vznemirjati in da je večina ljudi njegov projekt sprejela z naklonjenostjo.

V izdelavo prikolice in makete rakete je vložil približno 20.000 kun (2700 evrov), njegov cilj pa je bil privabiti oglaševalce, ki bi želeli blago in storitve oglaševati na maketi.