Raziskovalci Kraljevega botaničnega vrta v angleškem Kewu so ugotovili, da je 75 od 124 vrst divjih kav na svetu ogroženih. Razlog tiči v krčenju gozdov, podnebnih spremembah in težavah, ki jih povzročajo glivične bolezni in škodljivci.

Poznamo skupno 124 vrst kave. Od slednjih se v naših skodelicah znajdeta samo dve, vrsti Arabica in Robusta. Prav ti dve, poleg ostalih divjih vrst, spadata med ogroženih 60 odstotkov. Večina divjih vrst raste v Afriki, na Madagaskarju, nekaj pa tudi v drugih tropskih podnebjih, kot na primer v Indiji in Šrilanki. Arabica (arabski kavovec oziroma Coffea arabica), ki jo največ pridelujejo v Etiopiji, predstavlja 60 odstotkov globalne trgovine s kavo v višini več milijard evrov.

Arabica na rdečem seznamu ogroženih vrst V študiji, objavljeni v reviji Science Advances, so znanstveniki vrste kave razporedili glede na tveganje za izumrtje Mednarodnega združenja za ohranjanje narave (IUCN), in jih umestili na rdeči seznam ogroženih vrst. Med vrstami, ki jim grozi izumrtje, jih 13 spada v kategorijo kritično ogroženih, 40 jih je ogroženih in 22 jih spada med kategorijo »ranljivih za izumrtje«. V semenskih bankah je shranjenih manj kot polovica vseh vrst divjih semen, več kot četrtina (28 odstotkov) divjih vrst pa v naravi raste izven varovanih območij.