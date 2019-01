Nedavno objavljene prioritete vlade v letu 2019 ne vključujejo nekaterih zadev, ki so ključne za sedanjost in prihodnost mladih, izpostavljajo Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije v današnjem odzivu na objavljene prioritete, ki so ga naslovili na vlado.

Predvsem pogrešajo jasno stališče in vizijo dela pri reševanju stanovanjske problematike. Mlade in tudi nekoliko starejše generacije po njihovem opozorilu v primerjavi s prejšnjimi generacijami veliko težje pridejo do stanovanj. »Stanovanjski položaj mladih je skorajda povsem odvisen od naših staršev, kar je za nas nesprejemljivo, saj to pomeni, da imajo dostop do stanovanj predvsem tisti, ki prihajajo iz premožnejšega okolja,« so poudarili.

Povprečen mlad človek, ki živi od lastnega dela, si po njihovih besedah pogosto ne more privoščiti niti najema sobe, kaj šele najema stanovanja ali nakupa oz. stanovanjskega posojila. Prav tako si vse več mladih težje privošči bivanje v mestih, kjer se izobražujejo, so dodali.

Mladi in njihovo osamosvajanje bi morali biti prednostna naloga te vlade in naslavljanje stanovanjske problematike je pri tem ključno, so zapisali. Glede na to predsednika vlade Marjana Šarca, ministrice in ministre pozivajo, da tudi temu področju namenijo posebno skrb.