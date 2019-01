Martin Čater je bil 19. z zaostankom 3,38 sekunde, Klemen Kosi, ki tekmuje na prvi tekmi po hudem padcu v Bormiu, je bil s časom 3,86, 22. Slalomsko vožnjo je končal še Tilen Debelak na 34. mestu z zaostankom 5,47 sekunde. Tudi Debelak si je privozil še en nastop.

Specialista za hitre discipline Miha Hrobat in Boštjan Kline sta ostala brez nastopa v kombinacijskem smuku, saj sta bila diskvalificirana.

Na prvih treh mestih so pričakovano slalomski specialisti. Drugi in tretji čas sta vpisala Francoza. Alexis Pinturault je z zaostankom dveh desetink drugi, Victor Muffat-Jeandet, ki je lani dobil wengensko kombinacijo, pa zaostaja 87 stotink sekunde.

Dobro izhodišče si je privozil tudi Rus Pavel Trihičev, lani v Wengnu presenetljivo drugi na kombinaciji, kar so njegove prve in edine stopničke doslej. Trihičev je zaostal 1,51 sekunde in se je uvrstil za nekdanjim kraljem veleslalomov Američanom Tedom Ligetyjem (+1,20).

Finale kombinacije s skrajšanim smukom bo na sporedu ob 14. uri.