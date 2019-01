Ilka Štuhec je po dveh letih spet na prizorišču Olympia delle Tofane, kjer je januarja 2017 zmagala na superveleslalomu in bila tretja na smuku. Zadnji rezultat bi lahko danes popravila, saj je po nastopu najboljših smučark trenutno na drugem mestu, štiri desetinke sekunde je zaostala le za Avstrijko Siebenhoferjevo, malenkosti počasneje od slovenske predstavnice pa sta v cilj na tretje in četrto mesto prišli Stephanie Venier (+0,46) in Švicarka Corinne Suter (+0,47).

Lindsey Vonn, ki je pred tekmo visoko spregovorila o Mariborčanki, se je nastop ponesrečil, trenutno je na 15. mestu z zaostankom 1,19 sekunde. Na današnjem smuku so imele kasnejše predstavnice zaradi stanja proge očitno zelo dobro priložnost, številne kasnejše tekmovalke so namreč imele v zgornjem delu proge odlične vmesne čase.