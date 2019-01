Z goli Ousmana Dembeleja v 30. in 31. minut ter Lionela Messija v 54. minuti si je Barcelona s skupnim izidom 4:2 brez težav zagotovila nastop v četrtfinalu španskega pokala. Kljub temu je nadaljnje nastopanje Kataloncev v tekmovanju ogroženo, so že včeraj opozorili španski mediji. Španski prvak je namreč na prvi tekmi proti Levanteju pretekli teden nastopil tudi z nogometašem Juanom Brandarizom »Chumijem«, pa čeprav si je branilec med igranjem za B ekipo prislužil tekmo suspenza.

Barcelona naj bi s tem prekršila pravilo 56.3 disciplinskega kodeksa, ki pravi, da dokler je nogometaš suspendiran, ne sme nastopiti za nobeno moštvo v klubu. Četudi je Levante rok za pritožbo že zamudil, pa je danes zjutraj pritožbo vseeno naslovil na Špansko nogometno zvezo (RFEF).

A če gre sklepati po izjavi trenerja Barcelone Ernesta Valverdeja po sinočnjem obračunu, v katalonskem taboru nad morebitnimi sankcijami niso zaskrbljeni. »Glede Chumija nikoli nismo dvomili. Ne pred tekmo, ne med njo in ne po njej. Vedeli smo, da je suspendiran in ne sme nastopiti proti Eibarju, a za pokal to ne velja.«

Da se bo celotna zgodba na koncu bržkone razpletla v korist Barcelone, so prepričani tudi pri športnem časniku As. Ta navaja, da je RFAF lanskega novembra predstavil novo pravilo, ki nogometašem iz rezervnih ekip dovoljuje igranje za prvo moštvo, če so prejeli prepoved nastopanja na manj kot dveh tekmah.