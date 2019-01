Rekordnih temperatur pa ne beležijo zgolj podnevi, ampak tudi ponoči. V mestu Noona, ki je približno 800 kilometrov zahodno od Sydneyja, so ponoči izmerili 35,9 stopinje Celzija. To je bila po podatkih vremenoslovcev najtoplejša noč, kar so jih kdajkoli zabeležili v Avstraliji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

»Imeli smo pet dni s temperaturami krepko čez 40 stopinj,« so povedali na avstralskem uradu za meteorologijo. To je najtoplejše obdobje v januarju od leta 1939.

Iz mesta Wauchope, 373 kilometrov severno prestolnice, poročajo, da se zaradi izjemno visokih temperatur mehča asfalt na glavni avtocesti. Cestni delavci zato vozišče škropijo z vodo, da se asfalt ne bi oprijemal avtomobilskih pnevmatik.

Razmere bi se lahko konec tedna nekoliko umirile, a se bodo naslednji teden temperature znova zvišale. »Kaže, da bi nas lahko konec prihodnjega tedna znova zajela ekstremna vročina,« so dodali.