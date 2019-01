Jan Kreuzer ni novinec na slovenski stand up sceni. S komedijo se ukvarja od leta 2013, nastopal na Panču, Lentu, Trnfestu, dela tudi kot pisec za oddajo Ta teden z Godlerjem ter pisec skečev za oddaje Skečoholiki, v katerih je tu in tam tudi nastopil. Deluje pod okriljem Andreja Težaka Teškyja, sodeloval pa je tudi s Tinom Vodopivcem.

V soboto, 26. januarja, se bo v SiTi teatru prvič predstavil z drzno stand up komedijo Pušenje v Dolini šentflorjanski, za katero pravijo, da razbija tabuje. V predstavi nas komik popelje »skozi bizarne dogodivščine človeka, ki po treh desetletjih življenja, nekaj propadlih zvezah in nekaj skajenih jointih stopa v svet odraslosti«, so zapisali v opisu. Dotakne se številnih tematik, o katerih se ne govori veliko ali pa vsaj ne dovolj – medosebnih odnosov, malomeščanstva, spolnosti, (ne)legalizacije konoplje, vse pa posuje s ščepcem humorja.