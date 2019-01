Popoldanske temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 4 do 7 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bo ponekod po kotlinah nastala megla, proti jutru pa se bo oblačnost spet povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -7, v alpskih dolinah do -10, na Primorskem ob burji okoli 0 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem zmerno, drugod pa pretežno oblačno. Burja na Primorskem bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo delno jasno, predvsem zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Tudi v ponedeljek bo predvidoma še suho vreme.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo ciklonsko območje. Hladna fronta se je prek naših krajev pomaknila proti jugovzhodu. Za njo se nad srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka, k nam pa od severovzhoda priteka hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes zjutraj in dopoldne bo večinoma snežilo, ob morju in v Furlaniji pa deževalo. Popoldne se bodo padavine umaknile proti jugovzhodu. V sosednjih krajih Avstrije in severne Italije se bo jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Burja ob severnem Jadranu bo postopno oslabela.