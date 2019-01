V četrtek je policija sporočila, da je bilo ubitih deset ljudi, danes pa, da je napad terjal 21 žrtev, skupaj z napadalcem. Od 68 ranjenih so jih 58 že odpustili iz bolnišnic, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med ranjenimi so tudi Ekvadorec in dva Panamca.

Predsednik Duque je v televizijskem nagovoru zagotovil, da ta teroristični napad na »našo mladost, našo svobodo« ne bo ostal nekaznovan. Obljubil je, da bodo »vse vpletene teroriste« pripeljali pred roko pravice. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Voznika tovornjaka, v katerem je z 80 kilogrami eksploziva vdrl na dvorišče akademije, potem ko so mu na vhodu trije vojaki skušali preprečiti vstop, so oblasti identificirali kot 57-letnika. Povedali so, da ni informacij, da bi bil povezan s kako gverilsko skupino. Mediji so poročali, da naj bi bil bivši član levičarske gverilske skupine Nacionalna osvobodila vojska (ELN).