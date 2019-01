Tina Kosi je na današnji novinarski konferenci povedala, da so bili 9. januarja opozorjeni, da je komedija Profesionalci espe prevod dela La prova generale italijanskega avtorja Alda Nicolaja. Po prejemu opozorila, so pridobili italijansko besedilo in ga primerjali s Kobalovim. Ugotovili so, da gre za prevod z nekaj okrajšavami in dodanimi besedami.

O svojih ugotovitvah je celjsko gledališče pisno obvestilo tudi Kobala in ga pozvalo, da odgovori na očitke. V ponedeljek so prejeli Kobalov odgovor, ki je gledališče pozval k čimprejšnji in mirni rešitvi zadeve. Predlagal je tudi sestanek s Tino Kosi.

»Ne vidim potrebe po sestanku z njim. Predstavo, ki smo jo igrali dva meseca, smo že umaknili s sporeda. Z zadevo smo seznanili avtorsko agencijo Slovenije, ministrstvo za kulturo in celjsko občino,« je dejala upravnica gledališča in napovedala, da bodo odslej morali vsi avtorji podpisati dodatno izjavo o resničnosti avtorstva.

Razmere v celjskem gledališču po razkritju plagiata je Tina Kosi označila za izredne. Gledališče je Kobalu izplačalo avtorski honorar v višini okoli 13.000 evrov bruto, v škodo pa vključujejo tudi avtorske honorarje za 15 predstav, ki so jih morali odpovedati. To škodo morajo še oceniti.