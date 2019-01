Trumpova vlada je lansko pomlad uvedla politiko ničelne tolerance do nezakonitih prehodov državne meje in je vse nezakonite priseljence obravnavala kot kriminalce. V primeru družin so staršem odvzeli otroke in jih zaprli posebej. To je trajalo do 20. junija, ko je postal pritisk na Trumpa zaradi nečloveškega ravnanja prevelik in je podpisal izvršni ukaz o koncu te politike.

Vlada je začela združevati otroke s starši, vendar pa je zaradi površnega spremljanja primerov in katastrofalne evidence ter komunikacije med raznimi agencijami vlade veliko družin ostalo ločenih. Poleg tega so brez otrok, ki so ostali v ZDA, izgnali okoli 400 staršev, ki jih morajo po sodnem ukazu najti in ponovno združiti z otroci.

To sedaj poteka izjemno počasi, saj je ministrstvo za domovinsko varnost skupaj s pravosodnim brez denarja, ker je Trump 22. decembra zaprl del vlade, potem ko mu demokrati v okviru proračune ne želijo odobriti sredstev za zid na meji z Mehiko.

Generalni inšpektor ministrstva za zdravstvo je ugotovil, da so otroke ločevali od staršev še pred uvedbo politike ničelne tolerance, vendar natančno število ni znano zaradi slabe evidence. Inšpektor ocenjuje, da so od oktobra 2016, torej še v času vlade bivšega predsednika Baracka Obame, in do februarja 2018, staršem odvzeli 1800 otrok.

Po Trumpovem ukazu junija lani pa naj bi staršem vzeli okoli 100 mladoletnikov iz različnih razlogov. Zato, ker niso mogli dokazati, da so s starši ali pa, ker so imeli policijsko kartoteko. Veliko otrok je raztepenih po ZDA pri raznih dobrodelnih ustanovah. Katoliške dobrodelne ustanove New Yorka poročajo, da imajo več deset otrok, ki vsak dan sprašujejo za mamo.

Poročilo je razjezilo več demokratskih kongresnikov, ki zahtevali dodatne preiskave ločevanja družin migrantov.