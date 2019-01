Sneženje se je začelo v nekoliko višjih legah Gorenjske, zjutraj pa je zajelo območja Koroške, Gorenjske in Severne Primorske. Tam se sneg že oprijema vozišč, zato na Prometno-informacijskem centru RS za državne ceste in Darsu voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo prej kot običajno, saj se v takšnih razmerah promet dodatno upočasni. Na pot naj nikakor ne gredo z vozilom brez zimske opreme. Vozijo naj previdno, vožnjo pa naj prilagodijo razmeram na vozišču in tudi svojim voznim sposobnostim.

Na Darsu namreč opozarjajo, da najmočnejše snežne padavine pričakujejo ravno v prometno zelo neugodnem času, in sicer v obremenjeni jutranji prometni konici. Na območju primorske avtoceste lahko zapade v povprečju od deset do 15 centimetrov snega.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bo na Gorenjskem in Koroškem zapadlo od pet do 20 centimetrov snega. V osrednji Sloveniji bo do 12. ure zapadlo od pet do 15 centimetrov snega, na vzhodu pa nekaj manj. Ob sneženju se bo ohladilo, a temperatura se po nižinah v času sneženja večinoma ne bo spustila pod ničlo.