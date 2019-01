Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano, na cesti Logatec-avtocestni priključek Logatec ter cestah Trzin-Ljubljana in Medvode-Ljubljana. Zastoji nastajajo tudi na več delih ljubljanske obvoznice.

Zaradi zimskih razmer je zaprta cesta Kranjska Gora-Vršič-Trenta. Na prelazih Predel, Korensko sedlo, Ljubelj in Jezersko je obvezna uporaba verig. Na cesti Slovenj Gradec-Velenje je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone, na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh pa za priklopnike in polpriklopnike.

Najprej je začelo snežiti v nekoliko višjih legah Gorenjske. Na Voglu je po podatkih Agencije RS za okolje do 7. ure zjutraj zapadlo 40 centimetrov novega snega, na Kredarici in v Ratečah so ga namerili 25 centimetrov. Proti jutru se je sneženje razširilo še na druge dele države.

Na Koroškem in Celjskem, kjer je začelo snežiti zgodaj zjutraj, je sneg pobelil ceste, a zaenkrat o težavah v prometu ne poročajo. Kot je za STA pojasnil vodja vzdrževanja v celjski družbi Vzdrževanje in obnova cest (Voc) Damjan Maček, imajo vse posipne enote že na terenu.

Dobro jutro, danes zjutraj in dopoldne bo snežilo, na Primorskem deževalo. Popoldne in jutri bo suho vreme. pic.twitter.com/ZLqR8KzMuL

Glavnina padavin bo padla do sredine dopoldneva

Voc z zimsko vzdrževalno službo skrbi za 2012 kilometrov državnih in lokalnih cest v celjski in koroški regiji. V zimski službi sodeluje 312 zaposlenih, ki so razporejeni v 143 plužnih enot v 11 cestnovzdrževalnih bazah. Za tekočo zimsko sezono so pripravili 12.000 ton peska, 10.000 ton soli in 30.000 litrov magnezijevega klorida za moker posip cest. V strojni park pa so letos dodali štiri nove avtomatske posipalce, pregledniško vozilo in pet snežnih plugov.

V nižje ležečih predelih na Celjskem je zapadlo okoli pet centimetrov snega, v višje ležečih pa približno deset centimetrov. Po Mačkovih besedah je naprej začelo snežiti na območju Mozirja, največ snega pa je zapadlo na Rogli, Graški Gori in Planini pri Sevnici.

Sneži tudi na Notranjskem in Dolenjskem, medtem ko na Primorskem dežuje. Kot je za STA pojasnil vodja tehnične službe Darsa Andrej Sever, so že predhodno posipali avtoceste, njihove ekipe so v pripravljenosti, trenutno pa imajo na terenu okrog 70 do 80 vozil. Največ dela zaradi snega imajo trenutno na Trojanah ter na štajerskih in dolenjski avtocesti.

Po napovedih vremenoslovcev bo glavnina padavin padla do sredine dopoldneva, nato bodo slabele in od severa kar hitro ponehale.