Madež, ki bi ga bilo težko oprati

Pobud za spremembo volilne zakonodaje v preteklosti ni manjkalo. Enemu najresnejših poskusov smo bili priča konec leta 2003, torej tri leta po tistem, ko so poslanci v ustavo zapisali proporcionalni volilni sistem in odločilni vpliv volilcev na dodelitev mandatov kandidatom. Ker so se približevale volitve, se je vlada zavzela, da se ta vpliv tudi uzakoni – predlagala je ukinitev volilnih okrajev in uvedbo absolutnega preferenčnega glasu. Vendar pa je za predlog, ki bi v parlamentu potreboval dvotretjinsko podporo, glasovalo le 46 poslancev. Proti njemu so se izrekli poslanci SLS, SNS in DeSUS, prav tako ga ni podprlo več poslancev (ZL)SD in tedaj največje vladne stranke LDS. Prevladali so lastni interesi oziroma strah poslancev pred neizvolitvijo.