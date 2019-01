Je nova recesija pred vrati?

V iskanju odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje se je dobro spomniti na tako imenovani Dornbuschev zakon, ki pravi, da mine veliko več časa, kot si mislimo, v pripravi na krizo in da se potem kriza dejansko zgodi mnogo hitreje, kot bi si lahko predstavljali. Podobno definira problem prepoznavanja nevarnosti recesije tudi Summers, ki pravi, da je ekonomsko okrevanje zdravo, če ni jasno, kaj bo povzročilo naslednjo recesijo. Zato je pomembno pravočasno prepoznati znake prihajajoče krize in pravilno uporabiti instrumente ekonomske politike za njeno blažitev. To je še toliko bolj pomembno za ekonomsko in monetarno unijo (EMU), ki po definiciji ne deluje kot enotni politični in gospodarski prostor in lahko zato na krizno situacijo reagira počasneje in manj učinkovito, kot to velja za posamezno državo, tudi s federativno ureditvijo.