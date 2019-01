Tovarna Kemis: Ekovrh ministru Juretu Lebnu očita netransparentnost

Kemis namerava do konca meseca v polnem obsegu zagnati proizvodnjo. Vrhničani in župan Daniel Cukjati vztrajajo, da mora predelovalec odpadkov zapustiti občino. V kratkem se obeta sestanek med Vrhničani in ministrom za okolje in prostor Juretom Lebnom.