Tudi v Dravljah na drugi strani obvoznice prav tako vzhodno od Celovške ceste prostorski načrt dovoljuje gradnjo še ene poslovne stolpnice višine do sto metrov. V urbanističnih pogojih v prostorskem načrtu je občina pojasnila, da je umestitev slednjega višinskega poudarka dovoljena »kot znak vstopa v mesto«. Podobno je tudi na Tržaški cesti pri križišču s priključkom na obvoznico, kjer prostorski načrt predvideva gradnjo dveh do 60 metrov visokih stavb na vsaki strani Tržaške ceste.

Ob Šmartinski cesti »mali Manhattan«

Gradnjo visokih stolpnic prostorski načrt dovoljuje tudi ob Šmartinski cesti. BTC že zdaj zaznamuje 89 metrov visoka Kristalna palača, ki bi v prihodnosti lahko dobila še nekaj visokih sosedov. Višinski poudarki so predvideni na območju današnjega Žita streljaj od obvoznice, kjer sta dve stolpnici dovoljeni v višini 80 metrov, po ena pa v višini 85 in 100 metrov.

Na območju, ki ga omejujejo tovarna Kolinska, Šmartinska cesta in Središka ulica (območje nekdanjega Gradisa IPGI), dolgoročni prostorski načrt dovoljuje gradnjo 110 metrov visoke stolpnice. Pri sprejemanju podrobnega prostorskega načrta je bila sprva dejansko predvidena tako visoka stolpnica, a je odbor za urejanje prostora v ljubljanskem mestnem svetu predlagal znižanje te stavbe. Po novem je ob Šmartinski cesti v bližini Kolinske tako dovoljenja gradnja stolpnice v višini največ 80 metrov. V križišču Šmartinske in Središke ulice pa je predvidena še gradnja do 65 metrov visoke stolpnice.

Stolpnice občinski prostorski načrt dovoljuje tudi drugje v Ljubljani. Med drugim je občina z zadnjo spremembo prostorskega načrta dovolila gradnjo 100 metrov visokega hotela med nogometnim stadionom in krožiščem Tomačevo. Največ toliko je lahko visoka tudi stolpnica v kotu Dunajske ceste in Trga Osvobodilne fronte v okviru projekta Emonika. Že zgrajena 72-metrska stolpnica InterContinentala in predvidoma enako visok Atower, ki je v izgradnji na drugi strani Dunajske ceste, bosta tvorila vrata v središče prestolnice. Dvainsedemdesetmetrska stolpnica poslovneža Jožeta Pečečnika v križišču Samove in Vodovodne ceste pa bo skupaj z največ dvema stolpnicama višine 70 metrov, ki sta predvideni na območju bencinskega servisa nasproti Plečnikovega stadiona, prav tako ustvarjala višinski poudarek na Dunajski. vbr