Trumpov govor je služil kot platforma za objavo nove protiraketne strategije Pentagona, ki jo mora obrambno ministrstvo ZDA pripravljati periodično po naročilu kongresa. Bistvo predlaganega je, da se obramba razširi v vesolje z mrežo satelitov za zaznavanje izstrelitev sovražnih raket in namestitvijo prestreznih raket prav tako v vesolje, da lahko sovraga hitro sklatijo kmalu po izstrelitvi. Teorija zveni imenitno, vendar pa bo do morebitnega dokončanja projekta potrebnih veliko milijard dolarjev, ki jih ZDA trenutno zaradi ogromnega javnega dolga in naraščanja proračunskega primanjkljaja nimajo.

Pentagon novo strategijo objavlja v času, ko se Rusija hvali za najhitrejšo manevrirno strateško raketo na svetu, na tem področju napreduje tudi Kitajska, z delom pa nadaljujeta tudi Severna Koreja in Iran.

Podrobnosti strategije bo kasneje objavil Pentagon, vidno utrujeni Trump pa je bil vesel aplavza ob prihodu med vojake in dejal, da mu ploskajo le zato, ker jim je dvakrat doslej dal največ denarja v zgodovini in jim bo sedaj še tretjič. Po bežni omembi razloga, zaradi katerega je prišel v Pentagon, je začel pozivati h gradnji zidu na meji z Mehiko, napadati demokrate kot stranko skrajne radikalne levice in najprej ga je izklopila televizija MSNBC z besedami voditelja, da se bodo vrnili k prenosu, ko bo povedal kakšno novo informacijo.

Podobno je storil CNN, Fox News je še malce vztrajal tja do besed o tem, kako je prisilil zaveznike v Natu, da plačajo več za obrambo, nato pa so se od njega poslovili tudi na republikancem naklonjeni televiziji.