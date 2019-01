Preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja je doslej že dokazala, da je Trumpova kampanja sodelovala z Rusi, nazadnje z informacijo, da je nekdanji šef kampanje Paul Manafort Rusom nosil podatke o notranjih anketah najverjetneje z namenom, da jim pomaga pri koordinaciji kampanje dezinformacij po družabnih medijih, ki jo je Mueller že prav tako dokazal. Giulianija nekaj časa ni bilo na televiziji in pojavila so se ugibanja na podlagi »dobro obveščenih anonimnih virov«, da mu je počasi vsega dovolj in išče način, kako bi pobegnil stran od Trumpa, preden pridejo na dan podrobnosti Muellerjeve preiskave. Zato naj bi govoril stvari, ki šefu dvigajo pritisk.

V sredo zvečer se je na televiziji CNN zapletel v glasen in jezen prepir z voditeljem CNN, na koncu katerega je tudi zaklel. V nasprotju z dokazljivimi oziroma dokazanimi dejstvi je vztrajal, da je vedno govoril le to, da Trump ni nikoli sodeloval z Rusi, nikoli pa menda ni rekel, da ni bilo nobenega sodelovanja ljudi iz Trumpove kampanje z Rusi. Ameriške televizije mu zdaj vrtijo stare posnetke, nazadnje iz decembra lani, ko je trdil natanko to.

Giuliani je zdaj povedal, kar je, analitiki pa ugibajo o motivu za izrečeno. Ali gre za novo strategijo Trumpovih odvetnikov, kar bi pomenilo, da bo predsednik ZDA vrgel pod vlak sodelavce, ki so jih ujeli s prsti v marmeladi, kar pomeni tudi lastnega sina Donalda mlajšega, ki se je sestal z rusko pravnico, da dobi umazanijo o Hillary Clinton. Ali pa je odgovor v kombinaciji Giulianijevih let, alkohola, utrujenosti in želje po begu. Resni analitiki menijo, da gre za strategijo, ki ni nova, ampak sledi ustaljenemu vzorcu. Trumpovi odvetniki so izvedeli, da ima Mueller nove obremenilne informacije o sodelovanju z Rusi in Giuliani je pohitel z obrambo Trumpa.

Za CNN je ponovil, da ni nobenega dokaza, da bi predsednik kadarkoli sodeloval z Rusi. Ponovil je, da Trump na vprašanja preiskovalcev ne bo več odgovarjal. Trump je podal pisne odgovore, vendar zavrnil odgovor na vsako vprašanje, ki je zadevalo njegove izjave in postopke pri oviranju Muellerjeve preiskave.