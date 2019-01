Na vrhniški občinskosvetniški ravni se je začelo iskriti, ko se je v drugi polovici prejšnjega mandata rekonstruiral nadzorni odbor občine. Nenadoma je zaradi osebnih razlogov odstopil predsednik odbora. Zamenjal ga je dr. Marjan Rihar, ki je znan kot pedanten in umirjen, dober organizator. Za manjkajočega člana je bil prvikrat opravljen javni razpis, sprejet je bil Grega Kukec, znan kot uspešen nadzornik v več bankah po nekdanji Jugoslaviji, tudi prvi direktor Microsofta v Sloveniji. Skratka, odbor petih članov je pod vodstvom Marjana Riharja začel opravljati tiste naloge, ki mu jih poslovnik določa: torej ali se denar občinskega proračuna v smislu dobrega gospodarja tudi investira. In tu se moj dodatek začne.

Nadzorni odbor je na oktobrski seji občinskega sveta leta 2017 aktualnega župana pred podpisom pogodbe resno opozoril na slabo pripravljen projekt gradnje prizidka zdravstvenega doma (ZD), ki pa je bil nujno potreben, saj je ZD pokal po šivih. Z ustanovitvijo gradbenega odbora, v katerem pa so ostali samo županovi možje, dva sta takoj odstopila, je občinski svet dovolil začetek gradnje. Da pa se je nato podpisala pogodba z izvajalcem del, katerega lastnika naj bi že maja zadela kap, je pač še zgodba posebej.

Zaradi slabo pripravljenega projekta in drugih okoliščin so se začele težave pri gradnji že po mesecu dni, tudi banalne težave: kar so danes zabetonirali, so jutri razbijali. Kot član sveta ZD Vrhnika sem na te težave resno pisno opozarjal, tudi v Dnevniku s prispevkom Izredne razmere v ZD Vrhnika. Nestrokovni gradbeni odbor se je sicer sestajal in sestajal, vendar so to resne zadeve. Strokovnjaki, ki jih Vrhnika kar nekaj ima, so to gledali in zmajevali z glavami, z mislijo, le čigav spomenik bo to.

Takratni župan je bil večkrat dobrohotno opozorjen s strani nadzornega odbora, a mu je vedno uspelo s svojimi svetniškimi dušami preprečiti sprejetje recimo strokovne revizije popravila Robove ceste na Vrhniki.

Ne morem trditi, da se je pod županovanjem Stojana Jakina malo naredilo, vendar sem imel vseskozi občutek, da se gradi zato, da imajo gradbinci svoje delo v okviru občinskega proračuna. In tu je Stojan Jakin kaj kmalu ugotovil, da mora zapustiti županski stolček, saj je bilo vedno več kritik na njegovo županovanje. Za volitve je dobil zamenjavo in za okoli 400 glasov izgubil volitve.

Novemu županu Vrhnike nič ne zavidam stanja, ki ga je dobil. Kot občinski svetnik mu svetujem, preden gre v ponoven razpis dokončanja zdravstvenega doma, naj posluša stroko. Ni gradbeni strokovnjak vsak, ki si je sam naredil hišo, ti časi so minili.

Vid Drašček, Vrhnika