Vozili Google Street bosta z napravo Aethalometer model AE33 v naslednjem letu vsakodnevno prečesavali londonske ulice in podatke o onesnaženju posredovali na strežnik. Ti bodo vidni na povezavi https://www.breathelondon.org/map/.

Projekt poteka pod okriljem londonskega župana Sadiqua Khana in so ga uradno predstavili pred dvema dnevoma v Londonu. Gre sicer za drugi projekt sodelovanja z vozili Google Street, saj podoben že poteka v Kobenhavnu na Danskem.

Aerosol razvija in proizvaja merilnike črnega ogljika od leta 2007 pod blagovno znamko Magee Scientific. Kot piše na njihovi spletni strani, je Aethalometer AE33 edina naprava za merjenje črnega ogljika, ki lahko v realnem času razlikuje med izpusti pri izgorevanju dizelskega goriva in izpusti pri izgorevanju biomase.

Instrumenti podjetja so v rabi v več kot 70 državah na vseh kontinentih. Nameščeni so tako pod zemljo za merjenje izpušnih plinov v rudnikih kot v baznem taboru na Mount Everestu za merjenje regionalnega onesnaženja, na raziskovalnih postajah od amazonskega pragozda do saharske puščave, od Spitzbergna do Južnega tečaja, od San Francisca do Šanghaja in drugod.