V Civilni iniciativi Piran Pirano razmišljajo o vložitvi kazenske ovadbe zoper nekdanjega piranskega župana Petra Bossmana. Prepričani so, da je z nevestnim delom in zlorabo uradnega položaja poskrbel, da njihove zahteve po razpisu treh naknadnih referendumov niso uresničene. Z njimi so želeli spodnesti tri prostorske načrte za območje med Belim križem in Portorožem, prepričani, da uničujejo edini še zeleni pas v portoroškem zaledju.

V civilni iniciativi so lanskega oktobra zbirali podpise občanov za razpis referendumov, a je župan Bossman njihovo pobudo zavrnil v prepričanju, da so pri tem naredili nekaj postopkovnih napak. Civilna iniciativa se je po pravico odpravila na upravno sodišče, Bossman pa je pohitel in še med sodniškim odločanjem v uradnem listu objavil omenjene občinske podrobne prostorske načrte. S tem so ti postali veljavni.

»Nekdanji župan občine Piran Peter Bossman je s samovoljno objavo treh spornih odlokov nedopustno zlorabil oblast, zlorabil na demokratičnih volitvah podeljene mu pristojnosti. Pri njegovem dejanju gre za naklepno kršenje zakonov in ustave, kar je značilno za absolutistične in avtokratske voditelje,« razloge za morebitno kazensko ovadbo utemeljuje pravnik in predstavnik civilne iniciative Marko Zorman. Dodaja, da so se znašli v neprijetni situaciji.

»Ne zaradi odlokov samih, temveč zaradi kršitev političnih pravic občanov Pirana,« trdi Zorman. Predstavnik iniciative Davorin Petaros je potrdil, da so za zavarovanje svojih interesov in reševanje pravne države na ustavno sodišče že vložili pobudo za razveljavitev omenjenih členov.

Lastnik zemljišča: Tudi civilna iniciativa ni brez greha Civilna iniciativa srž problema vidi v prostorskih načrtih, ki po njihovem mnenju dopuščajo čezmerno pozidavo edinega še zelenega pasu Portoroža in katerih pripravo so spodbudili zasebni vlagatelji, ki želijo na teh desetih hektarjih zemljišč v zaledju Portoroža graditi stanovanja, turistične nastanitve in hotel. V civilni iniciativi domnevajo, da je župan z objavo omenjenih odlokov pohitel prav zaradi pritiskov lastnikov zemljišč in njihovih groženj s tožbami. Bossman se danes na klice in sporočila ni odzval, zato domnev in njegove plati zgodbe ni bilo mogoče preveriti. Je pa vsakršne pritiske v svojem imenu zanikal Stanko Gaberc, ki je na tem območju pred petimi leti stavbno zemljišče kupil na javni dražbi. Prodajala ga je občina. »Tudi civilna iniciativa ni brez greha,« pravi Izolan, ki si tukaj želi zgraditi enodružinsko hišo, in pojasni, da je po njegovem mnenju civilna iniciativa podpisnike za sklic referenduma zavajala in podpise zbirala na podlagi polresnic. »Predstavila jim je, da gre za zelene površine, te pa so bile že doslej stavbna zemljišča,« razloži in prikima, da bo v primeru razveljavitve prostorskih načrtov preveril možnost tožbe proti občini.

Kaj bo storil novi župan? Na potezi je zdaj novi župan Đenio Zadković, ki je pred volitvami obljubil boj proti korupciji in tajkunom. Že od prvega dne svojega županovanja ima na mizi odločbo upravnega sodišča, da mora o referendumu ponovno odločiti, kar pa zdaj niti ni več mogoče, saj odloki že veljajo. Civilna iniciativa od njega pričakuje, da bo načrte preklical in na občini sprožil preiskavo, kako je mogoče, da je do njihove objave sploh prišlo, naposled pa krivce tudi kaznoval. Iz županovega kabineta so danes sporočili, da bo svoje mnenje izoblikoval v prihodnjih dneh, a da bo vsekakor v omenjenem primeru igral vlogo mediatorja. »Brez nagibanja na eno ali drugo stran bo iskal konsenz med lokalnimi potrebami, željami in pričakovanji morebitnih investitorjev ter zahtevami civilne iniciative,« so sporočili njegovi sodelavci.

Kaj predvidevajo načrti Trije prostorski načrti urejajo dobrih desetih hektarov zemljišč v portoroškem zaledju. Občina je lani ob sprejemanju poudarila, da se z njimi izboljšuje predvsem prometna povezanost zaledja s središčem Portoroža in da mesto dobiva nove urejene zelene površine, ne gre pa prezreti, da načrti prinašajo tudi možnost gradnje novih zasebnih hiš, turističnih nastanitev in hotela. Dejstvo je, da so bila vsa zemljišča že doslej namenjena gradnji, vendar pa investitorji na njih brez novih prostorski aktov ne morejo graditi. Ti so zato skupaj z nepremičninskimi podjetji tudi pobudniki omenjenih načrtov. Na območju Belokriške ceste bi nekaj lastnikov s tem dobilo tudi priložnost za legalizacijo svojih gradenj.