Dr. Marko Prpič, erudit: Slovenci smo bolj kofetarji kot pivci čaja

Marko Prpič velja za erudita, in tisto popoldne v čajni hiši v starem delu Ljubljane bi se z njim lahko pogovarjali o čemer koli, sva pa govorila o čaju, kavi in drugih pijačah ter hrani, ki so skozi zgodovino zaznamovali tudi tukajšnji prostor. Z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane je pripravil celoletni niz predavanj; pred dnevi je že govoril o čaju, naslednjič, 12. februarja, pa bo beseda tekla o kavi. Je strasten pripovedovalec zgodb in med seboj povezuje zelo različne stvari: od literature, zakonodaje, likovne umetnosti do numizmatike, s čimer zgodovini doda nekaj mesa, kot pravi sam. Po osnovni izobrazbi je profesor zgodovine in filozofije, doktoriral pa je s področja medijev, kjer je služboval vse do nedavne upokojitve.