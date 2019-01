»Pri tridesetih letih sem zaradi ciste izgubil zgornjo dvojko in se odločil, da jo nadomestim z zobnim vsadkom. Žal sem se zaradi skoraj polovico nižjega predračuna odločil za poseg na kliniki v Zagrebu,« pripoveduje Aleš iz Ljubljane. Po treh letih zapletov in številnih obiskov zagrebške klinike se zdaj zdravi doma.

Kot pravi, so mu na kliniki razložili potek vsaditve, a vsega ni razumel že zaradi jezikovnih preprek. Vsadek so mu vstavili ob drugem obisku, a mu je ta grdo štrlel naprej, čez štiri mesece pa so ugotovili še, da se sploh ni prijel. Zato so po dodatnih pripravah čez nekaj mesecev postopek ponovili in ga pred tremi leti vendarle razveselili z novim zobom s petletno garancijo. Žal se mu je ta, čeprav je izbral najdražji material, kmalu odkrušil. Želel je novega, a so mu ga zgolj pobrusili. Predvsem pa mu niso nikoli pokazali, kako je treba vsadek čistiti, se huduje Aleš in dodaja, da se vsadku niso prav nič posvetili niti na dveh kontrolnih pregledih. Ko se mu je razvilo vnetje obimplantatnih tkiv (periimplantitis), za zdravljenje garancija ni veljala. Dejali so mu, da je vnetje mogoče zdraviti na več načinov. A je Aleš tokrat želel še drugo mnenje, ki ga je poiskal doma. Z zdravljenjem je zelo zadovoljen, četudi mu vsadka niso odstranili, kot je sprva želel, saj naj bi bil to zelo zahteven poseg. Predlagali so zdravljenje po korakih, ki ga bodo sproti prilagajali razvoju poteka zdravljenja. »Nimam več občutka, da gre za industrijo in zdravljenje po tekočem traku,« pravi Aleš. Po treh letih je praktično znova na začetku poti do novega zoba.

Pri nadomeščanju zob z vsadki je zelo pomembno, da se vse te okoliščine, torej tudi možnost zapletov, razčistijo vnaprej in da jih z rednimi kontrolami poskušamo preprečiti ali pa vsaj odkriti v čim bolj zgodnjem obdobju, ko je popravilo še preprosto in mogoče, opozarja Gašperšič. To je pomembno tudi zaradi visokih stroškov, povezanih z oskrbo z zobnimi vsadki, ki je zvečine samoplačniška. Tudi pacienti, ki so jim vsadke vstavili v tujini, žal ne morejo računati na popravilo v okviru pravic ZZZS, opozarja. Dodaja, da je po nenapisanem pravilu za popravilo vsadkov odgovoren terapevt, ki je vsadek vstavil, saj le on pozna vse okoliščine, povezane z anatomskimi pogoji, implantološkim sistemom in odločitvijo, ki sta jo sprejela s pacientom.

»Razmišljanje, da se lahko manjkajoči zobje nadomestijo z vsadki v nekaj kratkih obiskih (tujine) in bomo potem imeli mir za vse življenje, je zelo lahkomiselno in napačno. Realnost namreč kaže, da obstaja precej visoka verjetnost, da se bomo morali z zobnimi vsadki ukvarjati tudi po tem, ko se bodo ti uspešno vrasli v čeljustno kost in se bodo na njih izdelali nadomestni zobje. Tudi te bo namreč treba slej ko prej popravljati. Verjetnost za to narašča s časom, ko imamo vsadke v ustih,« je jasen dr. Rok Gašperšič s Stomatološke klinike UKC Ljubljana, kjer popravljajo vsadke, ki so jih zobozdravniki pacientom vsadili v tujini, pri nas ali kar na kliniki.

Razmere ob vsaditvi so različne

»Podatki o pogostosti težav z zobnimi vsadki so poznani v strokovni literaturi. Pred kratkim objavljena švicarska študija navaja, da lahko v prvih petih letih pričakujemo težave pri tretjini pacientov; seveda gre pri tem za celoten razpon, od minimalnih tehničnih okvar do resnejših vnetnih zapletov, ki lahko vodijo v izgubo vsadka. Pretežni del zapletov v tem prvem obdobju predstavljajo tehnični zapleti, denimo zlom »fasetirnega« materiala in odvijačenje oziroma odcementiranje zobne krone ali mostička, izdelanega na zobnih vsadkih. Biološki zapleti so k sreči manj pogosti. Naša statistika je pokazala, da smo po treh letih našli vnetja, ki so zahtevala dodatno obravnavo, pri osmih odstotkih bolnikov z zobnimi vsadki. To se ujema s podatki drugih institucij,« pojasnjuje Rok Gašperšič.

Na vprašanje, ali je vsak vsadek enako dober za vsakega pacienta, parodontolog odgovarja, da se veliko bolj, kot se razlikujejo tipi zobnih vsadkov, razlikujejo razmere, v katerih je treba nadomeščati manjkajoče zobe. Po izgubi zoba nastopi tudi večja ali manjša izguba kostne osnove, včasih do mere, ko neposredna vstavitev vsadka brez dodatnih postopkov za obnovo kosti sploh ni mogoča, in tega tudi najboljši vsadki ne morejo popraviti.

Poleg tega lahko ustno zdravje tudi po nadomestitvi zoba z zobnim vsadkom ogrožajo popolnoma enaki negativni dejavniki, ki so privedli do nepopravljive okvare in izgube zoba. Tudi tu so razlike med posamezniki mnogo bolj usodne kot pa razlike med implantološkimi sistemi.