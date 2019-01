Goldman Sachs in Bank of America odlično

Svetovni delniški indeksi v zadnjem tednu dni beležijo bolj kot ne stransko gibanje znotraj relativno ozkega območja. Osrednji ameriški indeks S&P500 je pridobil 0,69 odstotka, v Evropi je nemški DAX30 izgubil 0,85 odstotka, japonski Nikkei225 pa se je okrepil za 0,95 odstotka. Minimalen premik smo zabeležili tudi na valutnih trgih, kjer je valutni par EUR/USD izgubil 0,86 odstotka, trgovalci z žlahtnimi kovinami so dvignili ceno zlata za 0,6 odstotka, 159-litrski sodček ameriškega črnega zlata pa se je pocenil za 0,42 odstotka. Neodločnost trgov jasno kaže na negotovost vlagateljev. V torek smo v Veliki Britaniji znova zabeležili pričakovano podaljšanje nejasnosti glede načina izstopa Velike Britanije iz EU, v ZDA še naprej traja zaustavitev večjega dela državne administracije. Ta se zdaj vleče že 26. dan brez vidnega napredka med demokrati in Trumpom. Na delniških trgih pa so v začetku tedna za zmedo med vlagatelji poskrbele številne analitske hiše, ki druga za drugo svarijo vlagatelje pred upadom dobičkov podjetij v letu 2019, na drugi strani pa je kar nekaj ameriških podjetij za preteklo četrtletje že objavilo dobre poslovne rezultate. Med pomembnejšimi je v sredo banka Goldman Sachs poročala o boljših rezultatih od pričakovanj. V preteklem četrtletju so dosegli 6,04 dolarja dobička na delnico (pričakovano 4,88 dolarja), prihodki pa so se ustavili pri 8,1 milijarde dolarjev (pričakovano 7,54 milijarde). Med posameznimi segmenti je najslabši rezultat doseglo poslovanje obvezniškega oddelka. Ta je dosegel zgolj 822 milijonov prihodkov oziroma 18 odstotkov manj kot v zadnjem četrtletju 2017. Banka med razlogi za slabo poslovanje navaja težke razmere na obvezniških trgih. Po objavi podatkov se je cena delnic banke dvignila za slabih 10 odstotkov. O dobrih rezultatih so poročali tudi pri Bank of America. Dobiček je dosegel 0,70 dolarja na delnico (pričakovano 0,63 dolarja) oziroma 7,3 milijarde dolarjev, kar predstavlja potrojitev dobička glede na enako obdobje lani. Prihodki so dosegli 28,3 milijarde dolarjev (pričakovano 22,3 milijarde). Po objavi podatkov se je cena delnic dvignila za dobrih 7 odstotkov.