Kot je v sredo pred senatno preiskovalno komisijo pojasnil direktor Macronovega urada Patrick Strzoda, je namreč Benalla za drugi diplomatski potni list zaprosil s ponarejenim pismom. Dokument so mu izdali 28. junija lani. Prvega je medtem pridobil že leta 2016, precej pred prihodom v predsedniško palačo. Oba so mu preklicali 31. julija lani, je povedal Strzoda.

Benalla je bil 1. avgusta 2018 odpuščen iz predsednikovega urada, potem ko se je na protestih ob 1. maju v policijski opravi znesel nad demonstranti. Med 1. avgustom in 31. decembrom je po besedah vodje urada potna lista uporabil skoraj dvajsetkrat.

Preiskovalna skupina Mediapart je pretekli mesec razkrila, da je nekdanji Macronov sodelavec diplomatski potni list uporabil za vstop v več afriških držav in Izrael, čeprav je bil odpuščen. V začetku decembra je obiskal Čad, kjer se je med drugim sestal s tamkajšnjim predsednikom Idrissom Debyjem. Navedbe medijev je sprva zanikal, konec lanskega leta pa je to priznal.

Francoske oblasti so 29. decembra sprožile preliminarno preiskavo zlorabe zaupanja in nezakonite uporabe uradnih dokumentov. Zdaj pa so jo razširili še na ponarejanje dokumentov in njihovo uporabo.