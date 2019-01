»Zdi se, da je znotraj akademije Santander odjeknila avtomobil bomba,« je dejal župan Enrique Pena Losa. Dodal je, da je bilo ranjenih najmanj deset ljudi. Tudi obrambno ministrstvo je potrdilo, da je bilo ranjenih deset ljudi. Kolumbijski časnik Tiempo ob navajanju lokalnih oblasti poroča, da je bilo v napadu ubitih najmanj osem ljudi in 41 ranjenih. Med mrtvimi naj bi bil tudi voznik avtomobila ter pripadniki policije.

Kolumbijski predsednik Ivan Duque je obsodil teroristični napad. »Vsi Kolumbijci zavračamo terorizem in se mu bomo združeno zoperstavili. Kolumbija je razžaloščena, a se ne bo uklonila nasilju,« je tvitnil. Pojasnil je, da je že ukazal preiskavo napada in da se bodo odgovorni zagovarjali pred sodiščem.

Po sedaj znanih informacijah, je voznik z avtomobilom vdrl na območje akademije, kjer je nato okoli 9.30 po lokalnem času odjeknila eksplozija. Izbruhnil je tudi požar. Na območje so pohiteli reševalci, gasilci in policisti, ki so med drugim zaprli širše območje okoli akademije na jugu mesta. V času napada se je ravno sklenila slovesnost ob napredovanju policistov, tako da je bilo na akademiji več sto ljudi. Policija trenutno še preiskuje, ali je eksplozija odjeknila ob trku ali so jo sprožili na daljavo, poroča Tiempo.

Kolumbija tako hudega napada ni doživela od leta 2006, poročajo lokalni mediji. Bivši predsednik Juan Manuel Santos je sicer leta 2016 podpisal mirovni sporazum z gverilsko skupino Farc, ki je pred tem terorizirala državo. Duque je ob prisegi na predsedniški položaj avgusta lani napovedal popravke mirovnega sporazuma ter začasno prekinil mirovne dogovore z manjšo uporniško Narodno osvobodilno vojsko (ELN).